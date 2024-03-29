Опубликован список российских звезд, извинившихся перед украинцами

Публичные заявления звезд получили широкий резонанс

Недавно в прессе активно обсуждали удивительную выходку Аллы Пугачевой, которая решила принести публичное извинение певице Маниже. Уроженка Таджикистана посетовала, что после теракта в "Крокусе" в нашей стране якобы начали притеснять таджиков. Алла Пугачева в ответ на этот пост написала "Прости!!!". В последнее время у некоторых артистов завелась мода на покаяние. Так, был составлен список звезд, которые успели попросить прощение у украинцев.



Александр Паль

После известных событий февраля 2022 года артист опубликовал в социальных сетях пост, где приносил извинения украинскому народу. Утверждается, что изначально он четко указал получателя – украинцев. Однако спустя некоторое время подкорректировал пост, оставив извинения без конкретного адресата.

Александр Феклистов

Популярный артист также публично заявлял, что испытывает невероятное чувство стыда из-за событий, развернувшихся на международной арене. Он выступил с публичным осуждением действий России на Украине.

Алексей Панин

Артист и вовсе объявил, что после февраля 2022 года стыдится самого факта, что является русским человеком. Очень быстро актер превратился в отъявленного русофоба.

Ксения Раппопорт

Народная артистка России также публично заявляла, что испытывает чувство стыда из-за проведения спецоперации.