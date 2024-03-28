Стало известно о самоликвидации Цекало после переезда в США

Знаменитость перестал общаться со старыми друзьями

Когда-то Александр Цекало был одним из ключевых лиц на российском телевидении. Особенно зрителю запомнился проект "Прожекторпэрисхилтон", где он в компании Мартиросяна, Урганта и Светлакова шутил на злободневные темы. Однако в последнее время о продюсере практически ничего не слышно.

После развода с сестрой Веры Брежневой и женитьбы на Дарине Эрвин артист Александр Цекало решил переехать в США. Как рассказал Сергей Слепаков, вскоре после этого он буквально "самоликвидировался" – перестал общаться с прошлыми друзьями и стал в некотором роде затворником.

По словам Слепакова, это было связано с тем, что коллеги не смогли поддержать личный выбор Цекало – подать на развод и внезапно пожениться на молодой модели. Его друзья продолжили общаться с Викторией Галушкой, бывшей женой артиста, хотя сам Александр требовал, чтобы никто не имел с ней никакого контакта.

Светлаков надеется, что между друзьями не сожжены все мосты, и однажды она снова встретяться и обнимут друг друга как в старые времена.

"И забудем про какие-то претензии друг к другу. Притом они мне кажутся не очень обоснованными", – подытожил Сергей.

Ранее Светлаков рассказал, как актеру Сергею Бурунову удалось спастись во время теракта в "Крокусе".