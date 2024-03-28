Светлаков предупредил Бурунова о теракте в "Крокусе" и спас его

Популярного актера чудом спасли во время теракта в "Крокусе"
Сергей Бурунов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Его предупредили за мгновение до входа в здание

Известный российский актер Сергей Бурунов является огромным фанатом группы "Пикник". 22 марта он тоже планировал посетить концерт коллектива в "Крокусе", но опоздал на несколько минут. Юморист Сергей Светлаков вспоминает, что артист уже собирался зайти в здание, когда началась атака.

Комик утверждает, что находился в зале в моменты выстрелов и неожиданно увидел звонок от Бурунова. Тот решил сообщить ему, что подъезжает к "Крокусу" и они скоро увидятся. Это невероятно обрадовало Светлакова, ведь у него появилась возможность предупредить знакомого об опасности.

"Стой там, где ты есть, не заходи", – сообщил ему Сергей.

В итоге это спасло Бурунова, который послушался совета.

Сам Светлаков вспоминает, что спасся только благодаря сотруднице "Крокуса", которая сумела вывести людей через свободные ходы. По словам артиста, девушка уберегла их от гибели, поскольку отказалась проводить всех через ближайший служебный вход. Как оказалось позже, именно там стоял террорист, который ожидал пытающихся убежать людей.

Ранее Понаровская рассказала о мистике во время теракта в "Крокусе".

Источник: YouTube
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