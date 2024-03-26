Илья Авербух решил не отменять ледовое шоу из-за теракта

Тренер постарался объяснить свою позицию

Страшные события 22 марта оставили огромный след в сердцах жителей России, вероломную террористическую атаку также продолжают обсуждать по всему миру. На фоне всеобщего траура существенная часть организаторов развлекательных мероприятий отказалась от их проведения. Но не Илья Авербух. Знаменитый фигурист и тренер принял неожиданное решение по ледовому шоу.



Спортсмен считает, что отменять это грандиозное мероприятие, несмотря на траур по погибшим в "Крокус Сити Холле", не нужно. Напротив, по мнению Авербуха, проведение шоу поможет людям отвлечься и поднимет настроение. Артист подчеркнул, что всем сердцем скорбит о погибших, но нужно искать силы жить дальше. Красочные мероприятия помогут пережить случившееся.

Кроме того, Илья Авербух сообщил, что внес существенные изменения в программу. Теперь каждый номер будет "пропитан драматизмом, уважением, честью и памятью" о погибших. Таким образом, масштабное ледовое шоу "Вместе и навсегда" в Санкт-Петербурге состоится.

"Жизнью неумолимо продолжает свой ход", – поделился своими мыслями популярный тренер по фигурному катанию.

В комментариях некоторые подписчики выразили раздражение и недовольство. Люди отмечают, что если Авербух не хочет отменять свое развлекательное мероприятие, несмотря на траур, то мог хотя бы заявить о том, что все собранные денежные средства будут отправлены семьям пострадавших.

К слову, ранее звезда из Таджикистана встала на защиту соотечественников после страшного теракта.