Алиса Аршавина рассказала, почему потеряла носа

Девушка увлекалась косметологией

Некоторое время назад история бывшей жены знаменитого российского футболиста Андрея Аршавина гремела на всю страну. Алиса Аршавина после болезненного развода со спортсменом столкнулась с ужасающими изменениями во внешности. У девушки буквально сгнил нос. Спустя время Алиса наконец-то решилась откровенно рассказать о случившемся.



Долгое время девушка уверяла общественность, что все проблемы с провалившимся носом вызваны редким аутоиммунным заболеванием. Более того, в какой-то момент Аршавина обвинила собственную мать в том, что она якобы заразила ее сифилисом через инъекции.

Теперь Алисе очень стыдно за странные интервью, походы по телешоу и скандальные заявления. Девушка объяснила, что после развода находилась в глубокой депрессии, поэтому вела себя некорректно. Бывшая жена футболиста рассказала, что ее нос начал разрушаться буквально на глазах. Однажды она проснулась практически без носа.

Затяжной стресс привел к тому, что знаменитость даже не замечала ужасающего процесса. Она очень увлеклась модификацией внешности и продолжила колоть нос даже при видимом воспалении.

"Я вызвала косметолога на дом, и мы еще сделали инъекции на воспалительный процесс", – откровенно рассказала историю потери носа Аршавина.

К слову, ранее Андрей Аршавин выставил на продажу роскошный коттедж.