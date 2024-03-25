Алиса Аршавина рассказала, почему потеряла носа

Алиса Аршавина раскрыла реальную причину потери носа
Алиса Аршавина. Кадр: YouTube
Девушка увлекалась косметологией

Некоторое время назад история бывшей жены знаменитого российского футболиста Андрея Аршавина гремела на всю страну. Алиса Аршавина после болезненного развода со спортсменом столкнулась с ужасающими изменениями во внешности. У девушки буквально сгнил нос. Спустя время Алиса наконец-то решилась откровенно рассказать о случившемся.

Долгое время девушка уверяла общественность, что все проблемы с провалившимся носом вызваны редким аутоиммунным заболеванием. Более того, в какой-то момент Аршавина обвинила собственную мать в том, что она якобы заразила ее сифилисом через инъекции.

Теперь Алисе очень стыдно за странные интервью, походы по телешоу и скандальные заявления. Девушка объяснила, что после развода находилась в глубокой депрессии, поэтому вела себя некорректно. Бывшая жена футболиста рассказала, что ее нос начал разрушаться буквально на глазах. Однажды она проснулась практически без носа.

Затяжной стресс привел к тому, что знаменитость даже не замечала ужасающего процесса. Она очень увлеклась модификацией внешности и продолжила колоть нос даже при видимом воспалении.

"Я вызвала косметолога на дом, и мы еще сделали инъекции на воспалительный процесс", – откровенно рассказала историю потери носа Аршавина.

К слову, ранее Андрей Аршавин выставил на продажу роскошный коттедж.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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