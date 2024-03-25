Кравец после трагедии в "Крокусе" осудила концерты во время Великого поста

Кравец после трагедии в "Крокусе" осудила концерты во время Великого поста
Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press / www.globallookpress.com
Россия скорбит по погибшим на концерте в "Крокусе". Актриса и певица Алена Кравец высказала свои соображения по поводу случившейся трагедии

"Прошла первая неделя строгого Великого поста, – говорит Кравец. – Это время, когда православные каждый день читали Великий покаянный канон Андрея Критского. Он пронизан чувством раскаяния за грехи, охватывает события всего Ветхого завета и заканчивается словами "Помилуй мя, Боже, помилуй мя". К чему это я все рассказываю? Да просто к тому, что главный смысл поста – духовный". Ведь православные христиане это время вспоминают, как Иисус ходил по пустыне без пищи, а дьявол искушал его.

Кравец уверяет, что пост – это пора, когда надо чаще молиться, ходить в храм, помогать нуждающимся.

"Это не лучшее время для развлечений, концертов, увеселений, – считает Алена. – Сорок дней без гуляний и праздников можно потерпеть".

Да и смысл новой песни группы "Пикник" для нее кажется странным. Особенно для премьеры в дни строгого Великого поста. "Ничего, ничего не бойся // Ни огня, ни звенящую тень // Утром кровью своей умойся, // И встряхни расцветающий день", – мне кажется, эти жуткие строчки стали пророческими для сотен погибших и пострадавших", – вздыхает потрясенная трагедией Кравец.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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