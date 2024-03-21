Дмитрий Колдун обвинил продюсера Дробыша в своих проблемах

Когда-то молодой человек подавал большие надежды

Дмитрий Колдун был одним из самых ярких выпускников нашумевшего в свое время музыкального телепроекта "Фабрика звезд". Однако после завершения телешоу Дмитрий недолго блистал на сцене, он быстро пропал со всех радаров. Молодой человек уверен, что его судьба сложилась так из-за одного культурного деятеля.



Артист винит в своем провале продюсера Виктора Дробыша. Действительно, фактурный молодой человек с красивым голосом и звучным именем сначала привлекал к себе всеобщее внимание. Но в какое-то момент Колдун практически пропал со сцены.

Дмитрий уверен, что все дело в Дробыше. Когда продюсер потерял к нему интерес, карьера певца пошла под откос. Если бы Виктор был заинтересован в продвижении Дмитрия, он мог бы стать новой яркой звездой, однако сложилось иначе.

Кроме того, Дробыш серьезно подставил Колдуна с конкурсом "Евровидение". После долгих уговоров Виктор согласился отправить Дмитрия на международное мероприятие, но песня, которую подобрали певцу, оказалась нарушающей правила конкурса – до этого ее уже публиковали. В конце концов, Дмитрий выступил от Белоруссии при поддержке Филиппа Киркорова.

К слову, ранее друзья рассказали о выходке пьяного в стельку Дмитрия Колдуна. В молодости артист много куролесил.