Тесть Прилучного задержан по подозрению в организации нелегального казино

В семье знаменитости большое горе

Сегодня, 21 марта, в информационном пространстве появились сенсационные новости. Пишут, что в Москве задержан тесть знаменитого российского артиста Павла Прилучного. Отца молодой жены актера Зепюр Брутян могут отправить за решетку на долгих шесть лет.



Оказалось, что Аршак Брутян может быть замешан в организации подпольного казино. Вместе с 57-летним тестем Прилучного схватили двоих его подельников. Данная деятельность подпадает под статью о нелегальной организации азартных игр по предварительному сговору. Согласно российскому законодательству, за такие проделки можно отправиться в колонию на шесть.

Сообщается, что пока уголовное дело не заведено, стражи порядка проводят проверку. Правоохранители нагрянули в подпольное казино, организованное в Рязанском районе Белокаменной накануне поздно вечером. Восемь игровых автоматов располагались в обычном жилом доме на шестом этаже.

Звездное семейство Павла Прилучного и Зепюр Брутян пока никаких комментариев не давало. Пара недавно стала родителями, такие печальные новости могли сильно ударить по семье.

Позже стало известно, что мужчину отпустили домой. Он объяснил, что в подпольном казино оказался за компанию с друзьями и к его организации отношения не имеет.

К слову, ранее знаменитый российский певец Ярослав Дронов отправился в тюрьму для того, чтобы порадовать заключенных там женщин, что привело дам в восторг.