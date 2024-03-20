Стас Михайлов пожелал здоровья Алле Пугачевой

Стас Михайлов одной фразой ответил оскорбившей его Пугачевой
Стас Михайлов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитость решил не продолжать публичную перепалку

Эстрадный певец Стас Михайлов прокомментировал недавний видеоролик Аллы Пугачевой. Артист одной фразой ответил оскорбившей его Примадонне.

Перепалка между Михайловым и Пугачевой произошла после интервью певца, в котором он высказался о сбежавших российских звездах. По его словам, успешные артисты, покинувшие Россию, не должны позволять себе резких слов в адрес родной страны. И они еще обязательно "приползут обратно на коленях". 

Примадонна решила записать коллеге видеоответ, в котором назвала певца непечатным словом. Защитить Стаса Михайлова бросилась его супруга, вступив попутно в перепалку с супругом артиски.

Сам Михайлов заявил, что лучшим ответом Пугачевой с его стороны станет помощь российским подразделениям. А недавно он записал ей собственное обращение лишь с одной фразой.

"Дай Бог ей здоровья", – коротко сказал знаменитость.

После скандала с Пугачевой певец Стас Михайлов решил не комментировать ее резкие слова в свой адрес в аналогичной манере. Даже спустя пару дней после ссоры в интервью он отказался говорить на эту тему, просто поблагодарив свою супругу за помощь и поддержку в его профессиональном пути.

Источник: Telegram
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