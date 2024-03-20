Яна Поплавская резко раскритиковала актера Дмитрия Назарова*

Новая выходка Назарова* взбесила Поплавскую: "Ужас и мракобесие"
Дмитрий Назаров*. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер продолжает злословить

После известных событий февраля 2022 года некоторые российские знаменитости продемонстрировали обществу полное отсутствие патриотических чувств. Они уехали за границу и оттуда регулярно оскорбляют Россию и россиян. Среди таких беглецов оказался Дмитрий Назаров*. Его новая выходка привела в бешенство актрису Яну Поплавскую.

Недавно Назаров* вместе с женой Ольгой Васильевой записал новый видеоролик, на котором неожиданно объявил, что Аллеи Ангелов в ДНР не существует. Якобы это место, призванное напоминать миру о бесчинствах противника против жителей региона, включая детей – всего лишь выдумка. Назаров* постарался убедить свою интернет-паству в том, что мемориал в память о погибших детях – миф российской пропаганды.

Советская актриса Поплавская бурно отреагировала на заявление Назарова*. Она в шоке от того, во что превратился некогда любимый россиянами артист, блистательно сыгравший в телесериале "Кухня".

Теперь Назаров* с женой занимаются только тем, что оскорбительно высказываются о родной стране и придумывают мерзкие частушки о России . Поплавская подчеркнула, что испытывает испанский стыд, слушая странные измышления актера.

"Говорят они, а стыдно мне. Ужас, стыд, мракобесие", – передает слова артистки женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Константин Хабенский впервые высказался о возвращении Назарова*.

*признан иностранным агентом на территории России

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