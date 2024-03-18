Глызин рассказал о попавшем под обаяние жены арестованного Ефремова внуке

Глызин рассказал о попавшем под обаяние жены арестованного Ефремова внуке
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Алексею Глызину идет 71-й год. О том, какой он отец и дедушка, музыкант рассказал корреспонденту "Утро.ру".

Игорь Глызин (род. 12.12.1992), младший сын Алексея Глызина, какое-то время играл в группе знаменитого отца на концертах и съемках. "А потом он решил, что может заниматься более серьезными вещами – сам  компилирует, пишет, режиссирует, занимается постановками для спортивных команд, – рассказал "Утро.ру" исполнитель хита "Зимний сон". – По образованию сын – режиссер и режиссер звука, он учился в Институте современного искусства у Софьи Кругликовой (пятая супруга отбывающего срок в колонии Михаила Ефремова – Прим. ред.), которую студенты обожают". 

"Я для детей и внуков – не артист, а просто папа и дедушка, обычный человек, – уверяет Глызин. – А артист я только на сцене". 

У музыканта подрастает внук – Денису Глызину в апреле исполнится 19 лет. "Он учится в университете – занимается географией, изучает нашу планету и побывал уже в каких-то отдаленных уголках нашей необъятной родины. Даже был на Полярном круге в исследовательском центре Московского университета. Жил внук в палатке и понял, каково это. Словом, будет Миклухо-Маклаем (смеется)".

Что же касается отношений с внуком, то Глызин говорит так: "Когда мы общаемся, он относится ко мне с уважением, за что уже спасибо. Ведь сейчас пошли такие детки и внуки, которые не всегда прислушиваются к мнению предков, что часто становится причиной недопонимания".

Фоторепортаж
Супруга Алексея Глызина требует развод и миллионы
Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей