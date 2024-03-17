Анна Асти появилась на публичном мероприятии впервые после "отмены"

Анна Асти вышла в люди впервые после "отмены"
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певица появилась на красной дорожке премии "Виктория"

Анна Асти – одна из знаменитостей, которым неслабо "прилетело" после скандально знаменитой "голой вечеринки", устроенной Анастасией Ивлеевой в декабре прошлого года. Волна возмущения, поднятая общественниками, снесла даже таких мастодонтов, как Филипп Киркоров и Лолита. Постепенно звезд стали прощать. Вот и Асти появилась на публике впервые после скандала.

Исполнительница хита "Верю в тебя" явилась на церемонию в строгом и лаконичном виде, одетая в черную блузку и белую юбку. Напомним, после веселья в клубе "Мутабор" Асти лишилась нескольких выступлений, ее концерты стали переносить, а то и вовсе отменять. Воспользовавшись вынужденным отпуском, певица занялась своим здоровьем. Анна Asti страдает синдромом Келлера – это ортопедический диагноз, который не позволяет ей во время выступлений нормально танцевать.

В рамках лечения певице сделали операцию, после которой она некоторое время находилась на реабилитации. Недавно она все же выступила на российской сцене – на ВДНХ 8 марта. Однако уже через пару дней заявила, что снова уходит в тень, поскольку восстановление после операции еще не закончено.

Ранее мы писали, что концерт Анны Асти отменили в одном из городов, сославшись на "голую вечеринку".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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