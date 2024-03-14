Двойник Путина Грачев рассказал, что не общался с президентом из-за своих шуток

"Путин" из "Камеди клаб" рассказал о звонках президента
Дмитрий Грачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look /globallookpress.com
Артист подвергает все шутки жесткой самоцензуре

Комик шоу "Камеди клаб" Дмитрий Грачев часто и успешно пародирует в своих сценках российского президента Владимира Путина. Прежде чем озвучить какую-то шутку в адрес главы государства, он тщательно цензурирует текст.

Юморист признался, что никакой строгой редактуры "сверху" у него нет, как могли бы подумать многие, учитывая непростой объект шуток. Однако уже и сам артист – самый строгий цензор и судья своим же текстам. Готовясь к выступлениям, Дмитрий Грачев долго и подробно изучает самые разные видеозаписи с выступлениями российского президента, запоминает его голос, интонации, жесты, мимику, чтобы спародировать и воспроизвести все это как можно точнее.

Дважды Грачев выступал непосредственно перед объектом своих пародий, и в первый раз здорово нервничал, видя в зрительном зале президента. По словам юмориста, каких-либо отчетливо личных и узнаваемых жестов у Владимира Владимировича нет.

"Обычные движения, которые делают все в разговоре", – подчеркнул комик.

Недавно мы писали, что комик Евгений Петросян не так давно стал многодетным отцом – у них с Татьяной Брухуновой появился второй общий ребенок, фотографию которого счастливая мать выложила в социальных сетях. Имени малыша пока не называют.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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