Шоу Малахова грозят многомиллионные убытки из-за нарушения авторских прав

Адвокат Жорин считает, что у истца высокие шансы выиграть дело

На популярное шоу "Привет, Андрей!" подали в суд. Проблемы с законом у руководства передачи начались из-за трека "Два кусочека колбаски", права на которую принадлежат компании "Джем" уже два десятка лет. Песня стала вновь популярной после того, как прозвучала в нашумевшем сериале "Слово пацана". А в феврале Андрей Малахов вместе с гостями станцевал под композицию в своей передаче. Однако с правообладателем этот момент никто не согласовал.

Положение дел оценил звездный юрист Сергей Жорин. Он рассказал, что компания "Джем" весьма опытна в вопросах нарушения авторских прав и достаточно часто выигрывает дела в суде, причем иногда в крайне спорных ситуациях. Поэтому у команды Малахова есть все шансы проиграть этот суд.

В этом случае, отметил специалист в судебных вопросах, шоу ждет штраф. По закону сумма составляет от нескольких тысяч рублей до пяти миллионов. Однако денежное наказание может достигнуть десятков миллионов рублей в зависимости от деталей дела.

Жорин также отметил, что в случае проигрыша пострадает не только шоу Малахова, но и репутация всего телеканала. Поэтому высокая вероятность, что стороны попытаются найти решение проблемы самостоятельно без суда.

Ранее сообщалось, что Малахов вспомнил о скандале на похоронах Шатунова.