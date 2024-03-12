Анфиса Чехова сделала громкое заявление о родстве с Лениным

Телеведущая считает себя внучкой Ильича в прямом смысле слова

Советские дети по достижении определенного возраста становились "внучатами Ильича" – октябрятами. Родственниками знаменитому большевику числились все школьники младших классов. Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своем реальном родстве с исторической личностью Владимиром Лениным – не кровном, но фамильном, поскольку в генеалогическом древе их линии рядом.



Актриса призналась, что неоднократно и подробно слышала о родственных связях со знаменитым революционером с детских лет. По ее словам, одна из сестер Владимира Ульянова, Анна, вышла замуж за мужчину с фамилией Елизаров. А его брат позже взял в жены сестру дедушки самой Анфисы Чеховой. Так что внучкой Ильича телеведущая может считать себя по праву.

С самого нежного возраста она, как и все советские школьники, постоянно слушала рассказы про дедушку Ленина, искренне считая его добрым и безусловно положительным героем, и гордилась родством.

Как и известный родственник, Анфиса сменила имя и фамилию. Звезда сделала это, не желая иметь ничего общего с отцом, который в детстве унижал ее и благодаря которому она обрела массу комплексов во взрослом возрасте.

Ранее мы писали, что недавно Анфиса Чехова опоздала на рейс из Сочи в Москву, поскольку посадка длилась слишком долго.

