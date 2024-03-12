Голливудский актер вышел на премию "Оскар" полностью обнаженным

Джон Сина объявлял победителя в номинации "Лучший дизайн костюмов"

В Америке состоялась 96-ая кинопремия "Оскар". Однако в центре внимания оказались не только те, кто получил награду за успехи в кинематографе, но и актер и рестлер Джон Сина. 46-летнему спортсмену доверили озвучить имя победителя в номинации "Лучший дизайн костюма". Вот только он решил, что его появление будет более эффектным, если на сцену он выйдет голым.

Перед огромным количеством зрителей звезда фильма "Бамблби" предстал полностью обнаженным. На нем была только обувь, то, что принято прикрывать нижним бельем, артист спрятал за конвертом с именем победителя. От появления Джона Сина на сцене зал разразился бурными аплодисментами и криками.

"Костюмы… они так важны", — заявил со сцены звезда, покачав головой.

После непродолжительной речи голливудский актер озвучил имя победителя этой номинации. Им стала Холли Уоддингтон. Она работала над костюмами для фильма "Бедные и несчастные".

Впрочем, как оказалось, Джон Сина подстраховался и перед выходом на сцену в область паха надел специальную накладку, чтобы не оконфузиться. К слову, это не первый случай появления голого мужчины на премии "Оскар". Подобное произошло ровно 50 лет назад. Тогда обнаженным перед коллегами появился Роберт Опель.

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