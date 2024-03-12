Мелкий пес без раздумий кинулся спасать собаку от неожиданной опасности – видео

В дружном семействе весело живется

Многие семьи предпочитают не ограничивать себя несколькими животными. Часто в квартирах образовывается целый зверинец. Люди, которые сильно любят братьев наших меньших, иногда не могут остановиться и заводят большое количество зверей. Забавная зарисовка из жизни такой семейки удивила пользователей интернет-пространства.



На кадры попал момент с внутренними разборками среди домашнего зоопарка. Сначала отношения начали выяснять крупный пес и наглый кот. Усатый настолько осмелел, что буквально начал нападать на старшего товарища, видимо, стремясь навязать ему свою правоту.



В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Наглый котик решил перейти в атаку и бросился на большого пса. За всем этим безобразием изначально внимательно наблюдал мелкий песик. Малыш явно сразу определился, на чьей он стороне. Как только котик бросился на собаку, мелкий защитник без раздумий кинулся ее защищать. Крошечный спасатель выглядел очень забавно и позабавил публику.



