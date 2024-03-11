Анна Asti объявила о переносе концертов из-за серьезных проблем со здоровьем

Певица заявила, что "рвалась до последнего"

Исполнительница Анна Asti вынуждена перенести мартовские концерты на середину весны. В социальных сетях певица сообщила, что виной всему проблемы с ногами. Зимой обе ступни Асти прооперировали – и после этого звезда толком не может отстоять ни одно выступление, которое длится в среднем два часа.

Сокрушенная Анна призналась поклонникам, что испытывает сильные боли в одной ноге. Поэтому мартовский тур переносится на апрель. Асти рвалась до последнего и пыталась, однако во время последнего выступления покинула сцену со слезами на глазах.

Обращаясь к поклонникам, Asti сообщила, что срыв произошел по независящим от нее обстоятельствам. Пока что певица займется своим здоровьем – не исключая новой операции.

Ранее мы рассказывали, как певица перенесла хирургическое вмешательство из-за разрыва мениска. Поврежденные ноги Анна улетела лечить в теплые края. Однако в тот момент исполнительница заверила любимых поклонников, что серьезных проблем нет – просто отдыхает.