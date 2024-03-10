Чистые трубы за 5 минут: секрет досужих сантехников

Убрать засор проще, чем кажется поначалу

Как ни аккуратничай, время от времени приходится сталкиваться с засорами в канализационных трубах. Причем неважно, живете вы в новостройке или хрущевке далеких лет возведения. Причины бывают разными, зато последствия похожи до отвращения: мерзкий запах, протечки или залив соседей.

Когда вода начинает сливаться медленнее обычного, это может означать только одно: в трубе образовался засор. Он может появиться от скопившегося жира, если это раковина на кухне, или от забившихся внутри волос, если речь о ванне. К тому же на волосы налипает жир и запутывается в них мелкий мусор. В конце концов диаметр трубы сужается и отток воды замедляется.

Если засор произошел из-за волос, проблема решается куда проще, чем кажется поначалу. Не обязательно применять опасные и едкие химические составы, рискуя надышаться гадостью. Попробуйте для начала секрет досужих сантехников, который они раскрывают весьма неохотно.

Всего и нужно, что взять кусок проволоки и загнуть кончик, тем самым изобразив крючок. Это – дешевый аналог сантехнического тросика, который избавит вас от необходимости разбирать трубы.

Введите крючок в слив и покачайте-покрутите в разные стороны, чтобы нацеплять на него побольше волос. Можно делать это несколько раз, если волосы длинные или давно не чистили трубу.

Закончив, включите на несколько минут горячую воду: она смоет остатки мелкого мусора, а вы убедитесь в том, что процедура подействовала и труба очищена. Метод можно применять при трубах из любого материала, поскольку он безопасен и для металла, и для пластика.

Ранее мы рассказывали, как от засора в трубах может помочь стружка.

