Кто так говорил о женщинах: необычный тест

Кто так говорил о женщинах: необычный тест
Фото: www.unsplash.com
Некоторые считают дам гостьями с другой планеты

Накануне в нашей стране отгремел главный весенний праздник – 8 Марта. В этот день мужчины дарят представительницам прекрасной половины человечества море теплых слов, цветы и подарки. Предлагаем читателям пройти небольшой тест с изречениями выдающихся мужчин о женщинах.

"Женский вопрос" тревожил умы многих знаменитых философов, писателей и поэтов. Знаменитые мужчины посвятили немало строк прекрасным женщинам, стараясь разгадать их сущность и делясь собственными впечатлениями.

Попробуйте отличить, что говорил о прекрасных дамах Зигмунд Фрейд, а какие слова принадлежат Александру Пушкину. Необычный, познавательный тест займет всего несколько минут, зато заметно обогатит ваши знания.



К слову, ранее "Утро.ру" делилось тестом на знание крылатых фраз, принадлежащих выдающимся советским актрисам.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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