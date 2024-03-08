Огромная "Дьявольская комета" вспыхнет над Землей во время затмения Солнца

Огромная "Дьявольская комета" вспыхнет над Землей во время затмения Солнца
Фото: Fabio Leoni/www.globallookpress.com
Астрономы в предвкушении

Астрономы в предвкушении яркого события – 8 апреля вблизи от Солнца пролетит комета Понса-Брукса, открытая еще в начале XIX столетия Жаном-Луи Понсом. При этом пролетит небесное тело во время полноценного солнечного затмения, в связи с чем у астрономов будет возможность наблюдать событие века. Спустя пару недель комета станет предметом наблюдения на Земле.

"Комета Дьявола", указывают медиа, возвращается в Солнечную систему раз в 71 год. А самой ближайшей точки к Солнцу она достигнет спустя тринадцать дней – 21 апреля, проходя по созвездию Рыб. В это время и ожидается ее появление на фоне солнечного затмения.

Наблюдателям напоминают, что все можно будет наблюдать при ясной погоде. По мере приближения к светилу комета шириной в 17 километров будет становиться еще ярче. В марте она пролетит через созвездие Андромеды, а спустя месяц – созвездие Овна.

Кстати, астрономы-любители уже во всей красе показали снимки "Дьявольской кометы", излучающей на фото зеленый свет – это действительно завораживает. В северо-западной части России комету можно увидеть до середины марта, после этого наблюдения будут тщетны из-за мешающей Луны вплоть до конца месяца.

Источник: EarthSky ✓ Надежный источник
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