Какой секретный ингредиент добавить в сырники – рецепт идеального завтрака

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Сырники – это традиционный для большинства российских семей завтрак, и его можно сделать еще вкуснее с помощью одного необычного ингредиента. Если добавить в тесто цедру апельсина, блюдо приобретет легкий цитрусовый аромат. Этот простой секрет сделает привычное угощение еще более нежным и аппетитным.
– творог – 400 г;
– яйцо – 1 шт.;
– сахарный песок – 2 большие ложки;
– мука – 3 большие ложки;
– ванильный сахар – 1 маленькая ложка;
– апельсиновая цедра – 1 маленькая ложка.
В миске хорошенько разомните творог, добавьте яйцо, сахарный песок, ванильный сахар и цедру ярко-оранжевого фрукта.
Всыпьте муку, сдобрите буквально одной щепоткой соли, замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие лепешки и слегка обваляйте их в муке.
Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минутки с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовое лакомство можно подать со сметаной, медом или ягодами. Благодаря цедре апельсина десерт получится особенно ароматным и станет идеальным началом дня!
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