Какой секретный ингредиент добавить в сырники – рецепт идеального завтрака

Какой секретный ингредиент добавить в сырники – рецепт идеального завтрака
Кадр: YouTube
Домашние точно будут в восторге

Сырники – это традиционный для большинства российских семей завтрак, и его можно сделать еще вкуснее с помощью одного необычного ингредиента. Если добавить в тесто цедру апельсина, блюдо приобретет легкий цитрусовый аромат. Этот простой секрет сделает привычное угощение еще более нежным и аппетитным.

Ингредиенты:

– творог – 400 г;

– яйцо – 1 шт.;

– сахарный песок – 2 большие ложки;

– мука – 3 большие ложки;

– ванильный сахар – 1 маленькая ложка;

– апельсиновая цедра – 1 маленькая ложка.

Приготовление:

В миске хорошенько разомните творог, добавьте яйцо, сахарный песок, ванильный сахар и цедру ярко-оранжевого фрукта.

Всыпьте муку, сдобрите буквально одной щепоткой соли, замесите мягкое тесто. Сформируйте небольшие лепешки и слегка обваляйте их в муке.

Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минутки с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовое лакомство можно подать со сметаной, медом или ягодами. Благодаря цедре апельсина десерт получится особенно ароматным и станет идеальным началом дня!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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