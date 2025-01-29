Вкусная диетическая запеканка из цветной капусты: простой рецепт для худеющих

Вкусная диетическая запеканка из цветной капусты: простой рецепт для худеющих
Кадр: YouTube
Блюдо порадует вкусом и низким содержанием калорий

Если вы хотите побаловать себя вкусным и при этом легким блюдом, которое точно не отложится в самых неожиданных местах, то диетическая запеканка из цветной капусты – идеальный вариант. Это блюдо порадует насыщенным вкусом и оставит после себя ощущение легкости, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты:

– 1 небольшая головка цветной капусты;

– 2 яйца;

– 100 г нежирного творога;

– 50 г твердого сыра (по желанию);

– 1 столовая ложка оливкового масла,

– соль, перец по вкусу;

– зелень для украшения.

Приготовление:

1. Цветную капусту разделите на соцветия и отварите в подсоленной воде до мягкости, примерно 7-10 минут. После этого слейте воду и хорошо обсушите капусту, чтобы не было лишней жидкости.

2. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте творог, немного соли и перца. Можно добавить щепотку мускатного ореха для аромата. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

3. В форму для запеканки, смазанную оливковым маслом, выложите главный овощ этого блюда. Разровняйте, чтобы капуста равномерно покрывала дно. Затем залейте яично-творожной смесью и аккуратно перемешайте, чтобы все было равномерно покрыто соусом.

4. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте около 25-30 минут, до золотистой корочки. За 5 минут до окончания приготовления можно посыпать запеканку сырной стружкой.

5. Готовую запеканку подавайте с зеленью. Она станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом для легкого ужина.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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