Вкусная диетическая запеканка из цветной капусты: простой рецепт для худеющих

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Если вы хотите побаловать себя вкусным и при этом легким блюдом, которое точно не отложится в самых неожиданных местах, то диетическая запеканка из цветной капусты – идеальный вариант. Это блюдо порадует насыщенным вкусом и оставит после себя ощущение легкости, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.
– 1 небольшая головка цветной капусты;
– 2 яйца;
– 100 г нежирного творога;
– 50 г твердого сыра (по желанию);
– 1 столовая ложка оливкового масла,
– соль, перец по вкусу;
– зелень для украшения.
1. Цветную капусту разделите на соцветия и отварите в подсоленной воде до мягкости, примерно 7-10 минут. После этого слейте воду и хорошо обсушите капусту, чтобы не было лишней жидкости.
2. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте творог, немного соли и перца. Можно добавить щепотку мускатного ореха для аромата. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
3. В форму для запеканки, смазанную оливковым маслом, выложите главный овощ этого блюда. Разровняйте, чтобы капуста равномерно покрывала дно. Затем залейте яично-творожной смесью и аккуратно перемешайте, чтобы все было равномерно покрыто соусом.
4. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте около 25-30 минут, до золотистой корочки. За 5 минут до окончания приготовления можно посыпать запеканку сырной стружкой.
5. Готовую запеканку подавайте с зеленью. Она станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом для легкого ужина.
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