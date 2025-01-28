Рулет из лаваша с фаршем: рецепт быстрой и сытной закуски на ужин

Рулет из лаваша с фаршем: рецепт быстрой и сытной закуски на ужин
Кадр: YouTube
Все дома будут требовать добавку

Сочный и вкусный рулет из лаваша с фаршем – простое решение, когда хочется приготовить что-то сытное без лишних хлопот. Такая закуска особенно выручает занятых людей: ее можно сделать за полчаса, при этом результат порадует и самих хозяев, и гостей за столом. Главное – правильно подобрать ингредиенты и не передержать рулет в духовке.

Для начала потребуется два тонких лаваша. Фарш можно использовать любой – 300 г говяжьего, свиного, куриного или смесь. Важный момент: мясо не должно быть излишне жирным, чтобы готовое блюдо не получилось слишком "тяжелым". Фарш нужно слегка обжарить на сковороде. Не забудьте сдобрить мясо специями, солью и черным молотым перцем.

Перед тем как свернуть рулет, два листа лаваша лучше разложить друг на друге на ровной поверхности и слегка смазать растительным маслом или небольшим количеством сметаны.

После этого равномерно распределите фарш по всей площади, отступая пару сантиметров от краев – так будет удобнее сворачивать. Скрутите лаваш плотным рулетом и уложите его на противень, застеленный пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, пока мясо не будет полностью готово. Готовый рулет лучше нарезать порционными кусками и подавать к столу теплым.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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