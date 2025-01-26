Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Добавьте в свое меню нотку тропической экзотики с простым и быстрым рецептом курочки с ананасами. Угощение не только удивит ваших близких ярким вкусом, но и станет отличным вариантом для хозяек, которым нужно быстро что-нибудь приготовить на ужин. Готовка займет минимум времени, а результат приятно порадует даже самых требовательных гурманов.
– филе курочки – 500 граммов;
– ананасы – 1 банка;
– лук – 1 штука;
– чеснок – 2 дольки;
– соевый соус – 3 большие ложки;
– крахмал – 1 большая ложка;
– растительное масло – 2 большие ложки;
– соль и перец – по вкусу;
– зелень для подачи.
Нарежьте курочку небольшими кубиками, сдобрите специями и добавьте большую ложку соевого соуса. Все смешайте и оставьте "отдыхать" на 15 минут.
Мелко нарежьте лук и чесночок. Фрукты достаньте из сиропа и порежьте кусочками, если они слишком крупные.
В сковороде разогрейте масло, обжарьте овощи до золотистого цвета. Добавьте кусочки курочки и готовьте 7–10 минут, пока мясо не начнет подрумяниваться.
Добавьте ананасы к птице, влейте оставшиеся 2 столовые ложки соевого соуса и перемешайте. Тушите 3–5 минут.
Разведите крахмал в небольшом количестве воды (около 50 мл) и влейте в сковороду. Перемешайте, готовьте на среднем огне, пока соус не загустеет. Снимите блюдо с огня, украсьте зеленью и подавайте горячим.
Насыщенный вкус и аппетитный аромат этого блюда поднимут всем настроение и сделают обычный ужин настоящим праздником.
Ранее Трамп сделал новое заявление о переговорах
Политика Киева вызывает возмущение в Будапеште