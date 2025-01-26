Тропическая экзотика на вашей кухне: быстрый рецепт курочки с ананасами

Тропическая экзотика на вашей кухне: быстрый рецепт курочки с ананасами
Картинка: сгенерировано ИИ
Вкусное второе блюдо приведет в восторг домашних

Добавьте в свое меню нотку тропической экзотики с простым и быстрым рецептом курочки с ананасами. Угощение не только удивит ваших близких ярким вкусом, но и станет отличным вариантом для хозяек, которым нужно быстро что-нибудь приготовить на ужин. Готовка займет минимум времени, а результат приятно порадует даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты:

– филе курочки – 500 граммов;

– ананасы – 1 банка;

– лук – 1 штука;

– чеснок – 2 дольки;

– соевый соус – 3 большие ложки;

– крахмал – 1 большая ложка;

– растительное масло – 2 большие ложки;

– соль и перец – по вкусу;

– зелень для подачи.

Приготовление:

Нарежьте курочку небольшими кубиками, сдобрите специями и добавьте большую ложку соевого соуса. Все смешайте и оставьте "отдыхать" на 15 минут.

Мелко нарежьте лук и чесночок. Фрукты достаньте из сиропа и порежьте кусочками, если они слишком крупные.

В сковороде разогрейте масло, обжарьте овощи до золотистого цвета. Добавьте кусочки курочки и готовьте 7–10 минут, пока мясо не начнет подрумяниваться.

Добавьте ананасы к птице, влейте оставшиеся 2 столовые ложки соевого соуса и перемешайте. Тушите 3–5 минут.

Разведите крахмал в небольшом количестве воды (около 50 мл) и влейте в сковороду. Перемешайте, готовьте на среднем огне, пока соус не загустеет. Снимите блюдо с огня, украсьте зеленью и подавайте горячим.

Насыщенный вкус и аппетитный аромат этого блюда поднимут всем настроение и сделают обычный ужин настоящим праздником.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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