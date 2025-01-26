Вкусный ужин на скорую руку: для рецепта нужны три простых ингредиента

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Когда времени на готовку совсем мало, а хочется чего-то сытного и вкусного, запеченная картошка с колбаской становится отличным решением. Простое угощение требует минимум усилий и ингредиентов, а результат всегда радует.
– картошка – 4 крупных клубня;
– колбаса – 200 г;
– сырная стружка – 100 г.
1. Подготовка продуктов. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Если клубни молодые, можно оставить кожуру. Колбасу порежьте кубиками или кружками, а сыр превратите в сырную стружку.
2. Сборка блюда. Возьмите форму для запекания и слегка смажьте ее маслом. Выложите слой картошки немного посолите. Затем распределите часть колбасы, посыпьте сырной стружкой. Повторите слои, пока не закончатся все ингредиенты. Верхний слой обязательно должен быть сырным – он образует румяную корочку.
3. Запекание. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте форму на 30–40 минут. Готовность проверьте ножом – картофель должен стать мягким.
4. Подача. Блюдо готово! Можно украсить зеленью или добавить немного сметаны.
Запеченный картофель с колбасой – это идеальный ужин на скорую руку, который понравится всей семье. Минимум затрат – максимум вкуса!
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