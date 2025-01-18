Что быстро приготовить на ужин: рецепт вкусного блюда из трех ингредиентов

Что быстро приготовить на ужин: рецепт вкусного блюда из трех ингредиентов
Картинка: сгенерировано ИИ
Домашние точно будут довольны

Когда время на готовку ограничено, а хочется чего-то вкусного, на помощь придет простой рецепт из трех доступных ингредиентов. Он подойдет для любого случая: сытного ужина после работы или трапезы для неожиданно нагрянувших гостей.

Ингредиенты:

– 300 г куриного филе;

– 2 крупных картофелины;

– 100 г твердого сыра.

Пошаговый рецепт приготовления

Мясо птицы нарежьте небольшими кусочками. Клубни очистите и нарежьте тонкими кружочками, чтобы овощ быстрее приготовился. Сыр превратите в сырную стружку. 

В жаропрочную форму выложите овощной слой, посолите и слегка поперчите. Затем разложите курочку, приправьте по вкусу и накройте еще одним слоем картошки. Посыпьте все сырной стружкой.

Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку и запекайте около 30-35 минут. Картофель станет мягким, курица сочной, а сырная корочка добавит блюду аппетитности!

Такой ужин готовится быстро и всегда получается вкусным. Теперь, даже если у вас совсем нет времени, вы знаете, как порадовать себя и близких.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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