Курица терияки с рисом: рецепт ароматного восточного блюда на ужин

Курица терияки с рисом: рецепт ароматного восточного блюда на ужин
Картинка: сгенерировано ИИ
Домашние будут в восторге от экзотичного угощения

Курица терияки с рисом – это ароматное блюдо, которое идеально подходит для ужина. Нежные кусочки курицы, пропитанные насыщенным соусом, и мягкий гарнир создают гармонию вкуса, которая покорит даже самых привередливых гурманов.

Ингредиенты:

– кура (лучше брать филе) – 500 г;

– рис – 1 стакан;

– соус терияки – 100 мл;

– чеснок – 2 зубчика;

– свежий имбирь (стружка) – 1 ч. ложка;

– кунжут – 1 ч. ложка;

– растительное масло для жарки;

– зелень для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления

Курочку нарежьте небольшими ломтиками и замаринуйте в соусе терияки на 10–15 минут. Рис отварите в подсоленной воде до готовности.

На разогретой сковороде с маслом обжарьте курочку до золотистой корочки, затем добавьте имбирную стружку и измельченный чесночок. Перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты, чтобы ингредиенты хорошо "подружились".

На тарелку выложите готовый рис, сверху распределите курочку и полейте остатками соуса из сковороды. Посыпьте блюдо кунжутом и украсьте свежей зеленью. Такое сочетание вкусов точно порадует ваших близких!

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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