Курица терияки с рисом: рецепт ароматного восточного блюда на ужин

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Курица терияки с рисом – это ароматное блюдо, которое идеально подходит для ужина. Нежные кусочки курицы, пропитанные насыщенным соусом, и мягкий гарнир создают гармонию вкуса, которая покорит даже самых привередливых гурманов.
– кура (лучше брать филе) – 500 г;
– рис – 1 стакан;
– соус терияки – 100 мл;
– чеснок – 2 зубчика;
– свежий имбирь (стружка) – 1 ч. ложка;
– кунжут – 1 ч. ложка;
– растительное масло для жарки;
– зелень для украшения.
Курочку нарежьте небольшими ломтиками и замаринуйте в соусе терияки на 10–15 минут. Рис отварите в подсоленной воде до готовности.
На разогретой сковороде с маслом обжарьте курочку до золотистой корочки, затем добавьте имбирную стружку и измельченный чесночок. Перемешайте и готовьте еще 2–3 минуты, чтобы ингредиенты хорошо "подружились".
На тарелку выложите готовый рис, сверху распределите курочку и полейте остатками соуса из сковороды. Посыпьте блюдо кунжутом и украсьте свежей зеленью. Такое сочетание вкусов точно порадует ваших близких!
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