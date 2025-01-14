Рецепт тонизирующего напитка из трех ингредиентов – подарит заряд бодрости

С такого угощения можно начинать каждое утро

Начинать день с бодрящего напитка – отличная привычка, которая поможет настроиться на продуктивный день. Предлагаем вам простой рецепт тонизирующего напитка всего из трех ингредиентов. Он не только подарит заряд энергии, но и поддержит организм благодаря полезным свойствам ингредиентов.

Ингредиенты

– 200 мл воды;

– сок половины лимона;

– 1 ч. ложка натурального меда.

Приготовление

Подогрейте воду, но не доводите до кипения – она должна быть теплой, чтобы сохранить все полезные свойства меда.

Выжмите сок из половины лимона и добавьте его в воду. Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунитет и стимулирует обмен веществ.

Добавьте чайную ложку меда. Это природный источник энергии, который придаст напитку сладость и сделает его вкус мягче. Хорошо перемешайте, чтобы мед полностью растворился. Вкусный, тонизирующий и полезный утренний напиток готов! Напиток не стоит употреблять на голодный желудок и при непереносимости ингредиентов.