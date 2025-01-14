Рецепт тонизирующего напитка из трех ингредиентов – подарит заряд бодрости

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Начинать день с бодрящего напитка – отличная привычка, которая поможет настроиться на продуктивный день. Предлагаем вам простой рецепт тонизирующего напитка всего из трех ингредиентов. Он не только подарит заряд энергии, но и поддержит организм благодаря полезным свойствам ингредиентов.
– 200 мл воды;
– сок половины лимона;
– 1 ч. ложка натурального меда.
Подогрейте воду, но не доводите до кипения – она должна быть теплой, чтобы сохранить все полезные свойства меда.
Выжмите сок из половины лимона и добавьте его в воду. Лимон богат витамином С, который укрепляет иммунитет и стимулирует обмен веществ.
Добавьте чайную ложку меда. Это природный источник энергии, который придаст напитку сладость и сделает его вкус мягче. Хорошо перемешайте, чтобы мед полностью растворился. Вкусный, тонизирующий и полезный утренний напиток готов! Напиток не стоит употреблять на голодный желудок и при непереносимости ингредиентов.
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