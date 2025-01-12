Быстрый ужин на сковороде: вкусное блюдо будет готово за 20 минут

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Для хозяек, которые хотят приготовить вкусный ужин, но не готовы тратить много времени, есть отличный вариант – быстрое блюдо на сковороде. Всего за 20 минут вы сможете удивить семью аппетитным и сытным угощением, не утруждая себя долгим стоянием у плиты. Основой блюда станут куриное филе и овощи. Курица быстро готовится, а в сочетании с овощами делает ужин полезным и вкусным.
– куриное филе (300–400 г);
– болгарский перец (1 штука);
– помидоры (2 штуки);
– репчатый лук (1 штука);
– чеснок (2 зубчика);
– специи по вкусу;
– оливковое масло.
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, слегка посолите и приправьте любимыми специями. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, обжарьте курочку на среднем огне до золотистой корочки – это займет около 7–10 минут.
Тем временем нарежьте овощи: лук – полукольцами, перец и помидоры – кубиками. Добавьте их к курице, перемешайте, уменьшите огонь и тушите еще 8–10 минут. В самом конце добавьте измельченный чеснок – он придаст блюду насыщенный аромат.
Подавайте ужин с гарниром, например, с кусочком хлеба или отварным рисом. Это простое, но вкусное блюдо понравится всей семье.
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