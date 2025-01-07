Быстрый рецепт из трех ингредиентов – вкусный и легкий салат на ужин

Домашним точно понравится новое блюдо

Если вам нужно быстро и без лишних хлопот приготовить вкусный ужин, этот рецепт станет идеальным вариантом. Легкий и питательный салат из простых продуктов покорит своим вкусом и подойдет для всей семьи.

Для приготовления потребуются только три ингредиента: банка консервированного тунца, два вареных яйца и свежие листья салата.

Начните с подготовки основы. Листья салата вымойте, обсушите и выложите на тарелку. Это создаст нежное основание для салата. Затем откройте банку с консервированным тунцом, слегка разомните его вилкой и выложите поверх салата. Для насыщенного вкуса лучше выбрать тунец в собственном соку или оливковом масле.

Следующим шагом добавьте вареные яйца. Нарежьте их крупными дольками или кубиками и равномерно распределите по блюду.

По желанию можно слегка приправить солью или добавить несколько капель лимонного сока для легкой кислинки.

Салат отлично сочетается с тостами или хрустящим хлебом и станет любимым блюдом на вашем столе.