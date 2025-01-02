Хитрости, которыми пользуются в химчистке для мягкости подушек

Хитрости, которыми пользуются в химчистке для мягкости подушек
Фото: unsplash.com
Приемы можно с легкостью повторить и в домашних условиях

Со временем любая подушка теряет свою привычную мягкость. Это касается каждого наполнителя: перьевого, синтетического и пухового. Даже ортопедические, которые, казалось бы, созданы из особого материала, становятся более промятыми. Вернуть им былые качества можно с помощью простых хитростей, которыми пользуются в химчистке. 

В первую очередь, нужно правильно постирать подушку. Для этого следует поставить температуру выше 60 градусов, чтобы избавиться от пылевых клещей. Отжим ставим строго на минимум, который доступен в вашей стиральной машине – это может быть диапазон от 400 до 800 оборотов. Цикл стирки должен превышать 1,5 часа.

Дополнительно следует добавить в барабан примерно 100 граммов пищевой соды и теннисные мячи – примерно 3 штуки. В отсек для кондиционера добавляем уксус в 6% и сушим все подальше от батареи.

Далее, после того, как подушка полностью высохла, следует придать ей мягкость. Для этого берем деревянную палку, либо обычные плечики и бьем ее в течение 15-20 минут с каждой стороны. Именно таким способом до сих пор пользуются в химчистке, поскольку он самый надежный и эффективный. После такого приема спальный аксессуар превратится в нежное и воздушное облачко, на котором будет очень приятно спать.

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