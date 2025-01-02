Рецепт легкого блюда на ужин: куриное филе с лимоном и травами

Угощение приведет в восторг домашних

Для приятной вечерней трапезы идеально подойдет филе курочки с лимонным соусом и травами. Это блюдо удачно сочетает в себе простоту приготовления и изысканный вкус. Нежная птица с ароматом специй и легкой кислинкой лимона не оставит равнодушными ваших близких.

Ингредиенты

– кура (лучше брать филе грудки) – 2 шт.;

– лимон – 1 шт.;

– чеснок – 2 дольки;

– оливковое масло – 2 большие ложки;

– сушеные травы (тимьян, орегано) – 1 меленькая ложка;

– соль и перец – по вкусу;

– свежая зелень для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Промойте птицу, обсушите бумажным полотенцем. При желании слегка отбейте, чтобы мясо готовилось равномерно.

Приготовьте маринад: смешайте сок половинки лимона, оливковое масло, измельченный чесночок, сушеные травы, соль и перец. Обмажьте курочку этой смесью и оставьте на 10–15 минут.

Разогрейте сковороду-гриль или обычную сковороду. Жарьте филе на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны, пока не образуется румяная корочка.

Выложите готовое мясо на тарелку, украсьте ломтиками оставшегося лимончика и веточками зеленушки.

Подавайте угощение с легким гарниром: свежими овощами, рисом или картофелем. Это блюдо покоряет своей нежностью, а пряный аромат трав и лимонный привкус делают его настоящим кулинарным хитом для любого случая.