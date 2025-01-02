Избавит от похмелья в два счета: рецепт лучшего супа для праздников

Избавит от похмелья в два счета: рецепт лучшего супа для праздников
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Блюдо готовится просто и из доступных продуктов

Период новогодних праздников известен не только перееданием, но и избыточным употреблением алкоголя, после чего непременно приходит похмелье. Избавиться от него можно множеством способов, но есть один, который поможет буквально в два счета. Для этого достаточно приготовить суп "Московский рассольник" – он поможет восполнить нехватку микроэлементов в организме. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Свиные почки – 300 гр.
  • Куриные сердца – 200 гр.
  • Корень сельдерея – половина.
  • Репа – 1 штука средних размеров.
  • Лук – 1 штука.
  • Морковь – 1 штука.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Картошка – 7 штук.
  • Соленые огурцы – 7 штук средних размеров.
  • Можно добавить зелень и сметану по вкусу.

Пошаговый рецепт "Московского рассольника" от похмелья

1. Замачиваем почки в холодной воде, а сердца отвариваем.

2. Все коренья нужно нарезать мелкими кубиками. Это сельдерей, репа, лук, морковь, чеснок и картошка.

3. Обжариваем их без картошки на растительном масле около 10-15 минут.

4. Режем соленые огурцы мелко. 

5. Добавляем к кореньям еще картошку и огурцы, обжариваем несколько минут. 

6. Варим почки, а бульон от сердец вливаем к кореньям. 

7. Мелко нарезаем почки, куриные сердца – добавляем к супу.

8. Вливаем рассол от огурцов по вкусу.

9. Варим еще 20 минут на маленьком огне. 

10. Подаем, украсив зеленью и сметаной по желанию

Приятного аппетита!

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