Избавит от похмелья в два счета: рецепт лучшего супа для праздников

Блюдо готовится просто и из доступных продуктов

Период новогодних праздников известен не только перееданием, но и избыточным употреблением алкоголя, после чего непременно приходит похмелье. Избавиться от него можно множеством способов, но есть один, который поможет буквально в два счета. Для этого достаточно приготовить суп "Московский рассольник" – он поможет восполнить нехватку микроэлементов в организме. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Свиные почки – 300 гр.

Куриные сердца – 200 гр.

Корень сельдерея – половина.

Репа – 1 штука средних размеров.

Лук – 1 штука.

Морковь – 1 штука.

Чеснок – 4 зубчика.

Картошка – 7 штук.

Соленые огурцы – 7 штук средних размеров.

Можно добавить зелень и сметану по вкусу.

Пошаговый рецепт "Московского рассольника" от похмелья

1. Замачиваем почки в холодной воде, а сердца отвариваем.

2. Все коренья нужно нарезать мелкими кубиками. Это сельдерей, репа, лук, морковь, чеснок и картошка.

3. Обжариваем их без картошки на растительном масле около 10-15 минут.

4. Режем соленые огурцы мелко.

5. Добавляем к кореньям еще картошку и огурцы, обжариваем несколько минут.

6. Варим почки, а бульон от сердец вливаем к кореньям.

7. Мелко нарезаем почки, куриные сердца – добавляем к супу.

8. Вливаем рассол от огурцов по вкусу.

9. Варим еще 20 минут на маленьком огне.

10. Подаем, украсив зеленью и сметаной по желанию

Приятного аппетита!