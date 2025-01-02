Избавит от похмелья в два счета: рецепт лучшего супа для праздников

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Период новогодних праздников известен не только перееданием, но и избыточным употреблением алкоголя, после чего непременно приходит похмелье. Избавиться от него можно множеством способов, но есть один, который поможет буквально в два счета. Для этого достаточно приготовить суп "Московский рассольник" – он поможет восполнить нехватку микроэлементов в организме. Делимся пошаговым рецептом.
1. Замачиваем почки в холодной воде, а сердца отвариваем.
2. Все коренья нужно нарезать мелкими кубиками. Это сельдерей, репа, лук, морковь, чеснок и картошка.
3. Обжариваем их без картошки на растительном масле около 10-15 минут.
4. Режем соленые огурцы мелко.
5. Добавляем к кореньям еще картошку и огурцы, обжариваем несколько минут.
6. Варим почки, а бульон от сердец вливаем к кореньям.
7. Мелко нарезаем почки, куриные сердца – добавляем к супу.
8. Вливаем рассол от огурцов по вкусу.
9. Варим еще 20 минут на маленьком огне.
10. Подаем, украсив зеленью и сметаной по желанию
Приятного аппетита!
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