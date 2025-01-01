Оригинальный рецепт жареной картошки – пальчики оближешь

Попробуйте приготовить любимое блюдо по-новому

Попробуйте удивить своих близких оригинальным рецептом жареной картошки с необычным вкусом и подачей. Этот способ приготовления добавит знакомому блюду пикантность и сделает его звездой любого стола.

Для начала возьмите картофель среднего размера и нарежьте его не привычными брусочками, а тонкими ломтиками, как на чипсы. Чтобы картофель стал еще более хрустящим, замочите ломтики в холодной воде с добавлением столовой ложки лимонного сока на 15 минут. Затем тщательно обсушите бумажными полотенцами.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла, которое придаст картошке насыщенный вкус. В отдельной миске смешайте панировочные сухари, мелко натертый сыр (лучше пармезан) и щепотку сушеного чеснока. Обваляйте ломтики картофеля в этой смеси и выложите их на раскаленную сковороду.

Жарьте на среднем огне, переворачивая, чтобы ломтики равномерно подрумянились. Блюдо точно придется по вкусу домочадцам.