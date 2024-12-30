Рецепт необычного блюда для новогодних праздников: вкусно и быстро

Рецепт необычного блюда для новогодних праздников: вкусно и быстро
Картинка: сгенерировано ИИ
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На новогодних выходных многие задумываются о необычном праздничном меню, которое удивит гостей, но не потребует много времени на приготовление. Одним из таких блюд может стать слоеный салат с креветками и авокадо – легкий, изысканный и яркий на вид, он станет украшением стола.

Для его приготовления понадобятся креветки, авокадо, свежий огурец, листья салата и нежный соус из йогурта с лимонным соком. Креветки следует обжарить до золотистой корочки или отварить, а затем дать им остыть. Авокадо и огурец нарезаются кубиками, после чего ингредиенты выкладываются слоями. Каждый слой рекомендуется слегка полить соусом и немного присолить.

Блюдо не только готовится за считанные минуты, но и идеально подходит для праздничного стола благодаря свежему вкусу и необычной подаче. Слоеный салат можно оформить в порционных стаканчиках или выложить на блюдо с помощью кулинарного кольца, чтобы создать аккуратные слои.

Такой легкий и изысканный салат станет прекрасным дополнением к традиционным праздничным угощениям и точно удивит гостей своим необычным вкусом.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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