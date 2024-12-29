Картофельный гратен с сыром – рецепт обалденного блюда на Новый год

Гости не уйдут, пока не съедят все до крошки

Картофельный гратен с сыром – это идеальное блюдо для новогоднего стола. Оно простое в приготовлении, доступное по ингредиентам, но при этом эффектное и невероятно вкусное. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет удивить гостей без лишних хлопот.

Ингредиенты

– картофель – 1 кг;

– сливки (10-20%) – 300 мл;

– твердый сыр (например, чеддер или пармезан) – 150 г;

– чеснок – 2 зубчика;

– сливочное масло – 20 г;

– соль, перец, мускатный орех – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите картошку и нарежьте ее тонкими ломтиками. Для достижения идеальной консистенции блюда кусочки должны быть равномерной толщины – лучше всего использовать кухонный слайсер или самый острый нож.

В кастрюле смешайте сливки и молоко, добавьте измельченный чесночок, соль, перец и, если хотите, мускатный орех. Нагревайте смесь на среднем огне, не доводя до кипения.

Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите картошку слоями, поливая каждый "уровень" сливочной смесью. Превратите сыр в сырную стружку и посыпьте блюдо сверху.

Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 40–50 минут, пока картошка не станет мягкой, а верхняя корочка – золотистой и аппетитной.

Дайте ароматному угощению немного остыть перед подачей. Украсьте блюдо свежей зеленью – петрушкой или тимьяном.

Гратен можно выставить на стол как основное блюдо или гарнир к мясу. Гости будут в восторге и точно попросят добавки!