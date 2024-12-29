Разгрузочный суп: поможет восстановиться после обильных застолий

С простым рецептом справится любая хозяйка

В новогодние праздники организм часто испытывает сильные нагрузки из-за обильных трапез и возлияний. Рецепт овощного супа-пюре для разгрузочного дня поможет поддержать здоровье, а блюдо порадует вкусом.

Ингредиенты

– Брокколи – 300 г.

– Кабачок – 1 шт.

– Морковка – 1 шт.

– Сельдерей (стебель) – 2 шт.

– Лук репчатый – 1 шт.

– Вода – 1 л.

– Щепотка соли.

– Зелень (петрушка, укроп) – по вкусу.

Приготовление

Овощи нужно тщательно вымыть, очистить и нарезать на мелкие кусочки. В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения и слегка посолите. В кипящую воду опустите нарезанные лук, морковь и сельдерей, дайте им покипеть около 10 минут. Затем добавьте кабачки и брокколи, варите все вместе еще примерно 7–10 минут, пока овощи не станут мягкими.

Уберите кастрюлю с плиты и оставьте суп немного остыть. После этого с помощью блендера измельчите содержимое до получения однородной пюреобразной массы. Если суп кажется слишком густым, добавьте немного горячей воды, чтобы достичь желаемой консистенции. Подавайте блюдо теплым, украсив его свежей зеленью.

Этот легкий овощной суп прекрасно насыщает, богат витаминами и помогает организму восстановиться после насыщенных праздничных трапез.