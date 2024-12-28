Рис с овощами и яйцом – быстрый рецепт сытного ужина для всей семьи

Домашние будут в восторге

Рис с овощами и яйцом – это идеальное блюдо для тех, кто ценит простоту, вкус и хочет сэкономить время. Такой ужин готовится всего за 20–30 минут, а ингредиенты, как правило, всегда под рукой. Этот рецепт не только сытный, но и универсальный: его можно менять под разные вкусы, добавляя любимые овощи или специи.

Ингредиенты

– рис – 200 г;

– морковь – 1 шт.;

– лук – 1 шт.;

– яйца – 2 шт.;

– зеленый горошек или кукуруза – 100 г (по желанию);

– соевый соус – 2 ст. л.;

– растительное масло – 2 ст. л.;

– соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала отварите рис до готовности, лучше немного недоварить, чтобы он оставался рассыпчатым. Пока рис готовится, займитесь овощами.

Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь – соломкой. На разогретой сковороде обжарьте лук и морковь в растительном масле до мягкости.

Добавьте зеленый горошек или кукурузу, если решили их использовать в этом рецепте. Когда овощи подрумянятся, положите готовый рис и перемешайте.

В отдельной миске слегка взбейте яйца вилкой. На чистой сковороде сделайте яичницу-болтунью, постоянно помешивая массу. Когда яйца хорошенько схватятся, добавьте их к рису с овощами. Полейте все соевым соусом, приправьте солью и перцем, затем перемешайте.

Блюдо готово! Подавайте рис с овощами и яйцом горячим, можно украсить свежей зеленью или добавить немного кунжута.