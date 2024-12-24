Фаршированные шампиньоны с орехами и сыром – нежнейшая закуска на Новый год

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Фаршированные шампиньоны – это оригинальная и изысканная закуска, которая идеально подойдет как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина. Сочетание с грецкими орешками и сыром придает блюду насыщенный вкус и аромат, который не оставит равнодушными даже самых искушенных гурманов.
– шампиньоны (крупные) – 10–12 штук;
– твердый сыр – 100 г;
– грецкие орехи – 50 г;
– чеснок – 1 зубчик;
– сметана или майонез – 1 столовая ложка;
– соль и черный перец – по вкусу;
– свежая зелень – для украшения.
Грибочки вымойте, аккуратно удалите ножки. Шляпки обсушите. Ножки мелко нарежьте и смешайте с сырной стружкой, измельченными грецкими орешками и раздавленным чесноком.
Добавьте сметану или майонез, чтобы начинка стала более кремовой. Сдобрите специями по вкусу. Наполните шляпки грибочков приготовленной ароматной смесью.
Выложите грибочки на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут, пока сырная стружка не расплавится и не образуется аппетитная золотистая корочка.
Перед подачей украсьте свежей зеленушкой. Подавайте блюдо горячим – оно обязательно покорит ваших гостей.
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