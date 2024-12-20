Готовить 5 минут: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2025

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Когда не хочется особо заморачиваться в праздник, но хочется удивить близких и гостей необычным блюдом, можно приготовить простой и очень вкусный салат. Его называют "Свекольный тартар" и делать его буквально 5 минут до полной готовности. Женский журнал "Клео.ру" поделился его пошаговым рецептом.
1. Мелко нарезаем готовую свеклу – кубки должны быть не больше 2 мм.
2. Смешиваем оливковое масло и бальзамический уксус, добавляем туда соль и перец.
3. Смешиваем свеклу и приготовленную заправку из масла и уксуса.
4. Подаем на тарелке из салата, сверху выкладываем свекольную смесь. Посыпаем козьми сыром и рубленными грецкими орехами. Можно дополнительно сверху полить маслом и посолить.
Приятного аппетита!
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