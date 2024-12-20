Готовить 5 минут: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2025

Готовить 5 минут: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2025
Кадр: YouTube.com
Блюдо покорит всю семью

Когда не хочется особо заморачиваться в праздник, но хочется удивить близких и гостей необычным блюдом, можно приготовить простой и очень вкусный салат. Его называют "Свекольный тартар" и делать его буквально 5 минут до полной готовности. Женский журнал "Клео.ру" поделился его пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Вареная свекла – 2 средних плода.
  • Козий сыр – 100 гр.
  • Грецкие орехи – 50 гр.
  • Листья салата по вкусу (руккола, шпинат и другие) – 100 гр.
  • Масло оливковое – 2 ст ложки.
  • Бальзамический уксус – 1 ст. ложка.
  • Соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт салата "Свекольный тартар"

1. Мелко нарезаем готовую свеклу – кубки должны быть не больше 2 мм.

2. Смешиваем оливковое масло и бальзамический уксус, добавляем туда соль и перец. 

3. Смешиваем свеклу и приготовленную заправку из масла и уксуса. 

4. Подаем на тарелке из салата, сверху выкладываем свекольную смесь. Посыпаем козьми сыром и рубленными грецкими орехами. Можно дополнительно сверху полить маслом и посолить.

Приятного аппетита!

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