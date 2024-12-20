Готовить 5 минут: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2025

Блюдо покорит всю семью

Когда не хочется особо заморачиваться в праздник, но хочется удивить близких и гостей необычным блюдом, можно приготовить простой и очень вкусный салат. Его называют "Свекольный тартар" и делать его буквально 5 минут до полной готовности. Женский журнал "Клео.ру" поделился его пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Вареная свекла – 2 средних плода.

Козий сыр – 100 гр.

Грецкие орехи – 50 гр.

Листья салата по вкусу (руккола, шпинат и другие) – 100 гр.

Масло оливковое – 2 ст ложки.

Бальзамический уксус – 1 ст. ложка.

Соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт салата "Свекольный тартар"

1. Мелко нарезаем готовую свеклу – кубки должны быть не больше 2 мм.

2. Смешиваем оливковое масло и бальзамический уксус, добавляем туда соль и перец.

3. Смешиваем свеклу и приготовленную заправку из масла и уксуса.

4. Подаем на тарелке из салата, сверху выкладываем свекольную смесь. Посыпаем козьми сыром и рубленными грецкими орехами. Можно дополнительно сверху полить маслом и посолить.

Приятного аппетита!