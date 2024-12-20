Идеальная намазка на бутерброды для новогоднего стола: куриная паста с клюквой

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Куриная паста с клюквой – это оригинальная и легкая в приготовлении закуска, которая прекрасно подойдет для новогоднего стола. Ее сладковато-соленый вкус и нежная консистенция точно понравятся гостям, блюдо станет настоящей изюминкой праздничного меню.
– куриная грудка (отварная) – 200 г;
– творожный сыр (нежирный) – 150 г;
– сушеная клюква – 2 ст. ложки;
– соль – по вкусу.
Отварите куриную грудку в подсоленной воде до полной готовности. Дайте остыть. Нарежьте мясо на кусочки и поместите в чашу блендера.
Добавьте к курице творожный сыр. Взбейте до получения однородной массы.
Вмешайте сушеную клюкву, предварительно промойте ее и обсушите, чтобы сохранить яркий вкус.
Попробуйте пасту на вкус и при необходимости добавьте немного соли.
Эту пасту можно подавать на ломтиках багета, крекерах или использовать как начинку для тарталеток.
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