Идеальная намазка на бутерброды для новогоднего стола: куриная паста с клюквой

Идеальная намазка на бутерброды для новогоднего стола: куриная паста с клюквой
Картинка: сгенерировано ИИ
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Куриная паста с клюквой – это оригинальная и легкая в приготовлении закуска, которая прекрасно подойдет для новогоднего стола. Ее сладковато-соленый вкус и нежная консистенция точно понравятся гостям, блюдо станет настоящей изюминкой праздничного меню.

Ингредиенты

– куриная грудка (отварная) – 200 г;

– творожный сыр (нежирный) – 150 г;

– сушеная клюква – 2 ст. ложки;

– соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Отварите куриную грудку в подсоленной воде до полной готовности. Дайте остыть. Нарежьте мясо на кусочки и поместите в чашу блендера.

Добавьте к курице творожный сыр. Взбейте до получения однородной массы.

Вмешайте сушеную клюкву, предварительно промойте ее и обсушите, чтобы сохранить яркий вкус.

Попробуйте пасту на вкус и при необходимости добавьте немного соли.

Эту пасту можно подавать на ломтиках багета, крекерах или использовать как начинку для тарталеток.

Ранее мы делились рецептом эффектного торта на Новый год.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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