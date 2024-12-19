Заменит бутерброды с икрой: самая вкусная и простая закуска на Новый год 2025

Блюдо будет выгодно смотреться на праздничном столе и понравится всем членам семьи

Закуски являются важным атрибутом новогоднего ужина – они помогают создать атмосферу праздника и становятся вкусным дополнением к основным блюдам. Если вам тоже надоели привычные бутерброды с икрой, то предлагаем приготовить их в новом формате. Делимся пошаговым рецептом самой вкусной и простой закуски на Новый год 2025.

Ингредиенты

Хлеб багет – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Красная рыба – 150 гр.

Огурец свежий – 1 шт.

Творожный сыр – 200 гр.

Оливковое масло – 50 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Красная икра – подойдет и имитированная.

Пошаговый рецепт вкусной закуски к Новому году

1. Отрезаем багет на ширину примерно 4 сантиметра.

2. Рюмкой продавливаем в кусочках мякоть, чтобы образовалось плотное дно.

3. Выкладываем дном на противень. Готовим ароматное масло, смешивая его с чесноком. И покрываем смесью багет внутри и сверху.

4. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

6. Мелко нарезаем огурец, авокадо, красную рыбу, добавляем творожный сыр и перемешиваем.

7. Когда кусочки багета остынут, туда можно выложить начинку и украсить красной икрой. Приятного аппетита!