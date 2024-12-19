Заменит бутерброды с икрой: самая вкусная и простая закуска на Новый год 2025

Заменит бутерброды с икрой: самая вкусная и простая закуска на Новый год 2025
Кадр: YouTube.com
Блюдо будет выгодно смотреться на праздничном столе и понравится всем членам семьи

Закуски являются важным атрибутом новогоднего ужина – они помогают создать атмосферу праздника и становятся вкусным дополнением к основным блюдам. Если вам тоже надоели привычные бутерброды с икрой, то предлагаем приготовить их в новом формате. Делимся пошаговым рецептом самой вкусной и простой закуски на Новый год 2025.

Ингредиенты

  • Хлеб багет – 1 шт.
  • Авокадо – 1 шт.
  • Красная рыба – 150 гр.
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Творожный сыр – 200 гр.
  • Оливковое масло – 50 гр.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Красная икра – подойдет и имитированная.

Пошаговый рецепт вкусной закуски к Новому году

1. Отрезаем багет на ширину примерно 4 сантиметра.

2. Рюмкой продавливаем в кусочках мякоть, чтобы образовалось плотное дно.

3. Выкладываем дном на противень. Готовим ароматное масло, смешивая его с чесноком. И покрываем смесью багет внутри и сверху.

4. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

6. Мелко нарезаем огурец, авокадо, красную рыбу, добавляем творожный сыр и перемешиваем.

7. Когда кусочки багета остынут, туда можно выложить начинку и украсить красной икрой. Приятного аппетита!

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