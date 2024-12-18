Привлечет достаток и удачу: готовим вкуснейший суп к Новому году

Блюдо покорит своей простотой и питательностью

У разных народов есть свои традиционные новогодние блюда. В Корее принято на праздник готовить суп Мандугук, который, согласно поверью, помогает привлечь удачу, достаток и благополучие в семью. Помимо прочего, он невероятно вкусный. Готовить его очень просто, женский журнал "Клео.ру" поделился его пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Пельмени – 30 штук.

Говядина – 400 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Яйца – 4 шт.

Говяжий бульон – 3 л.

Соевый соус – 4 ст. ложки.

Кунжутное масло – 2 ст. ложки.

Зеленый лук, нори, соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт новогоднего супа Мандугук

1. Режем говядину тонкими полосками, маринуем в смеси соевого соуса, натертого чеснока и кунжутного масла в течение получаса.

2. Доводим бульон до кипения и отправляем в него говядину.

3. Туда же помещаем пельмени.

4. Взбиваем яйца и аккуратно вливаем в бульон.

5. Добавляем зелень, нори, соль и перец по вкусу. Приятного аппетита!