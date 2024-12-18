Привлечет достаток и удачу: готовим вкуснейший суп к Новому году

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У разных народов есть свои традиционные новогодние блюда. В Корее принято на праздник готовить суп Мандугук, который, согласно поверью, помогает привлечь удачу, достаток и благополучие в семью. Помимо прочего, он невероятно вкусный. Готовить его очень просто, женский журнал "Клео.ру" поделился его пошаговым рецептом.
1. Режем говядину тонкими полосками, маринуем в смеси соевого соуса, натертого чеснока и кунжутного масла в течение получаса.
2. Доводим бульон до кипения и отправляем в него говядину.
3. Туда же помещаем пельмени.
4. Взбиваем яйца и аккуратно вливаем в бульон.
5. Добавляем зелень, нори, соль и перец по вкусу. Приятного аппетита!
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