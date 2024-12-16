Гости обалдеют: новогодний салат "Змея" покорит своим вкусом

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Удивить близких в Новый 2025 год легко – достаточно приготовить им праздничный салат "Змея", который покорит всех не только своим внешним видом, но и вкусом. Гости наверняка обалдеют от блюда. Делимся пошаговым рецептом.
Для украшения:
1. Режем мелкими кубиками картошку и морковку. Следом шинкуем ветчину.
2. Откладываем желток яйца, остальные нарезаем вместе с белком мелко.
3. Перекладываем все в миску, на терке нужно натереть колбасный сыр.
4. Солим, перчим, заправляем майонезом и перемешиваем.
5. Начинаем выкладывать змею. Сперва ложкой раскладываем салат зигзагом, а после придаем ему форму руками. Для подравнивания можно использовать нож.
6. Из маслин нарезаем полукольца – из них делаем хребет. Чешуйки из соленых огурцов – режем кружок на четыре части и выкладываем по форме.
7. Далее украшаем голову с помощью треугольных частей огурца.
8. Глаза делаем из желка, а из чернослива – обрамление и зрачок. Из него же делаем ноздри и рот.
9. Язык вырезаем из куска перца. Змейка готова, приятного аппетита!
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