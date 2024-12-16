Гости обалдеют: новогодний салат "Змея" покорит своим вкусом

Делимся пошаговым рецептом

Удивить близких в Новый 2025 год легко – достаточно приготовить им праздничный салат "Змея", который покорит всех не только своим внешним видом, но и вкусом. Гости наверняка обалдеют от блюда. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

Вареный картофель – 1 шт.

Вареная морковь – 1 шт.

Ветчина – 400 гр.

Копченый сыр колбасный – 125 гр.

Яйцо - 3 шт + яичный белок.

Майонез, соль по вкусу.

Для украшения:

Соленые огурцы – 3-4 шт.

Маслины, чернослив, яичный желток, красный перец и майонез.

Пошаговый рецепт салата "Змея" на Новый год 2025

1. Режем мелкими кубиками картошку и морковку. Следом шинкуем ветчину.

2. Откладываем желток яйца, остальные нарезаем вместе с белком мелко.

3. Перекладываем все в миску, на терке нужно натереть колбасный сыр.

4. Солим, перчим, заправляем майонезом и перемешиваем.

5. Начинаем выкладывать змею. Сперва ложкой раскладываем салат зигзагом, а после придаем ему форму руками. Для подравнивания можно использовать нож.

6. Из маслин нарезаем полукольца – из них делаем хребет. Чешуйки из соленых огурцов – режем кружок на четыре части и выкладываем по форме.

7. Далее украшаем голову с помощью треугольных частей огурца.

8. Глаза делаем из желка, а из чернослива – обрамление и зрачок. Из него же делаем ноздри и рот.

9. Язык вырезаем из куска перца. Змейка готова, приятного аппетита!