Рецепт пирога "Годовой успех" с рыбой в сливках на Новый 2025 год Змеи

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Пирог "Годовой успех" с красной рыбой и сливочно-шпинатной начинкой станет украшением новогоднего стола и настоящим символом богатого праздника и изысканности. Нежное тесто, сливочная начинка и яркий вкус красной рыбы сделают это блюдо звездой вечера.
Ингредиенты
– слоеное тесто (500 г);
– филе красной рыбы (300 г);
– свежий шпинат (150 г);
– сливочный сыр (200 г);
– сливки 20% (100 мл);
– яйца (2 шт.);
– лук репчатый (1 шт.);
– чеснок (1 зубчик);
– соль и перец по вкусу;
– растительное масло (1 ст. л.);
– семена кунжута для украшения.
Пошаговый рецепт приготовления
Разогрейте духовку до 180 °C. На сковороде с растительным маслом обжарьте измельченный лук и чеснок до прозрачности, добавьте шпинат и тушите 2–3 минуты до мягкости.
Снимите с огня и дайте шпинату остыть. В отдельной миске соедините сливочный сыр, сливки и одно яйцо, добавьте шпинат, соль и перец, хорошо перемешайте.
Слоеное тесто раскатайте и выложите в форму для пирога, сделав небольшие бортики. На дно равномерно распределите половину сливочно-шпинатной начинки. Сверху выложите кусочки красной рыбы, затем закройте оставшейся начинкой.
Поверхность пирога смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте пирог теплым, украсив свежей зеленью.
Такой пирог сочетает нежный вкус сливок и рыбы, радует глаз и идеально вписывается в праздничную атмосферу.
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