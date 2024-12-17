Рецепт пирога "Годовой успех" с рыбой в сливках на Новый 2025 год Змеи

Пирог "Годовой успех" с рыбой в сливках станет королем стола на Новый 2025 год Змеи
Картинка: сгенерировано ИИ
С простым рецептом справится каждая хозяйка

Пирог "Годовой успех" с красной рыбой и сливочно-шпинатной начинкой станет украшением новогоднего стола и настоящим символом богатого праздника и изысканности. Нежное тесто, сливочная начинка и яркий вкус красной рыбы сделают это блюдо звездой вечера.

Ингредиенты

– слоеное тесто (500 г);

– филе красной рыбы (300 г);

– свежий шпинат (150 г);

– сливочный сыр (200 г);

– сливки 20% (100 мл);

– яйца (2 шт.);

– лук репчатый (1 шт.);

– чеснок (1 зубчик);

– соль и перец по вкусу;

– растительное масло (1 ст. л.);

– семена кунжута для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 °C. На сковороде с растительным маслом обжарьте измельченный лук и чеснок до прозрачности, добавьте шпинат и тушите 2–3 минуты до мягкости.

Снимите с огня и дайте шпинату остыть. В отдельной миске соедините сливочный сыр, сливки и одно яйцо, добавьте шпинат, соль и перец, хорошо перемешайте.

Слоеное тесто раскатайте и выложите в форму для пирога, сделав небольшие бортики. На дно равномерно распределите половину сливочно-шпинатной начинки. Сверху выложите кусочки красной рыбы, затем закройте оставшейся начинкой.

Поверхность пирога смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте 30–35 минут до золотистой корочки. Подавайте пирог теплым, украсив свежей зеленью.

Такой пирог сочетает нежный вкус сливок и рыбы, радует глаз и идеально вписывается в праздничную атмосферу.

Ранее мы делились рецептом новогоднего салата "Змея".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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