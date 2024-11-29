Первый снег: подготовить деревья к зимнему периоду

Первый снег: подготовить деревья к зимнему периоду
Фото: unsplash.com
Правильный уход поможет избежать плохих последствий

Каждый садовод старается подготовить свои растения к зимнему сезону. Погода в этот период бывает непредсказуемой: теплой, снежной, дождливой, с сильным ветром, что непременно может сказаться на деревьях. Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за посадками в последующие три зимних месяца.

Мокрый снег способен нанести серьезный вред веткам деревьев. Они могут деформироваться или вовсе сломаться, поэтому крайне важно стряхивать с них осадки. Хвойные, чтобы предотвратить негативные последствия, лучше аккуратно увязать и закрепить на кольях.

Если дерево молодое, то его ветки на зиму можно закрепить в нетугой пучок. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить структуру дерева и ничего не поломать. 

Также хвойные кусты и деревья лучше всего прикрывать на период холодов. Это поможет избежать морозобоин или ожогов ранней весной.

Собранный снег можно использовать для покрытия газона, кустарников, многолетних цветов, аккуратно размещая его под растениями. Эксперты отмечают, что это будет очень полезно и позволит им пережить морозы. 

Источник: АиФ

В Польше сделали громкое заявление о судьбе СВО

Некоторые в русофобской стране готовы трезво смотреть на ситуацию

Западная Украина атакована

Взрывы слышны по всей стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей