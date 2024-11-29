Первый снег: подготовить деревья к зимнему периоду

Правильный уход поможет избежать плохих последствий

Каждый садовод старается подготовить свои растения к зимнему сезону. Погода в этот период бывает непредсказуемой: теплой, снежной, дождливой, с сильным ветром, что непременно может сказаться на деревьях. Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за посадками в последующие три зимних месяца.

Мокрый снег способен нанести серьезный вред веткам деревьев. Они могут деформироваться или вовсе сломаться, поэтому крайне важно стряхивать с них осадки. Хвойные, чтобы предотвратить негативные последствия, лучше аккуратно увязать и закрепить на кольях.

Если дерево молодое, то его ветки на зиму можно закрепить в нетугой пучок. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить структуру дерева и ничего не поломать.

Также хвойные кусты и деревья лучше всего прикрывать на период холодов. Это поможет избежать морозобоин или ожогов ранней весной.

Собранный снег можно использовать для покрытия газона, кустарников, многолетних цветов, аккуратно размещая его под растениями. Эксперты отмечают, что это будет очень полезно и позволит им пережить морозы.