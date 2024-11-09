Раскрыты три простых способа сохранить свитера как новыми

Эксперт дал несколько важных советов

Сезон носки свитеров уже наступил. Известно, что лучшими из них считаются те, которые созданы на основе натуральных тканей – они лучше сохраняют тепло и в них более комфортно. Однако и уход таким вещам нужен более тщательный.

Главный технолог сети прачечных Дмитрий Кича рассказал про три простых способа сохранить свитер как новый. В первую очередь он посоветовал никогда не хранить их на вешалках, поскольку ткань может сильно растягиваться – лучше всего складывать все на полку. Второй способ – нужно стирать их вручную и с жидким гелем, а не порошком. И последнее – свитера их натуральных тканей во время сушки следует вешать на полотенце.

Эксперт также дал несколько советов по поводу ухода за пуховиками. По его словам, при выборе режима нужно выставлять деликатный, а в барабан обязательно засовывать несколько теннисных мячей. Также, если на куртке есть вставки из натурального меха, то о мокрой чистке можно забыть – нужно использовать альтернативные методы стирки.