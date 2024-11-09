Раскрыты три простых способа сохранить свитера как новыми

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Сезон носки свитеров уже наступил. Известно, что лучшими из них считаются те, которые созданы на основе натуральных тканей – они лучше сохраняют тепло и в них более комфортно. Однако и уход таким вещам нужен более тщательный.
Главный технолог сети прачечных Дмитрий Кича рассказал про три простых способа сохранить свитер как новый. В первую очередь он посоветовал никогда не хранить их на вешалках, поскольку ткань может сильно растягиваться – лучше всего складывать все на полку. Второй способ – нужно стирать их вручную и с жидким гелем, а не порошком. И последнее – свитера их натуральных тканей во время сушки следует вешать на полотенце.
Эксперт также дал несколько советов по поводу ухода за пуховиками. По его словам, при выборе режима нужно выставлять деликатный, а в барабан обязательно засовывать несколько теннисных мячей. Также, если на куртке есть вставки из натурального меха, то о мокрой чистке можно забыть – нужно использовать альтернативные методы стирки.
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