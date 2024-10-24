Необычный сытный завтрак на скорую руку: рецепт полезного блюда

Необычный сытный завтрак на скорую руку: рецепт полезного блюда
Картинка: сгенерировано ИИ
Первый прием пищи очень важен для здоровья

Необычный и сытный завтрак можно приготовить всего за несколько минут, используя простые продукты, которые найдутся на кухне. Одним из таких блюд является яичный сэндвич с авокадо и беконом. Этот завтрак сочетает в себе полезные жиры, белки и углеводы, обеспечивая бодрость на весь день.

Для его приготовления понадобятся два ломтика хлеба, одно яйцо, спелый авокадо, несколько ломтиков бекона и листья салата. Сначала обжарьте бекон до хрустящей корочки, затем, используя ту же сковороду, поджарьте яйцо. Пока готовятся основные ингредиенты, разомните авокадо вилкой и намажьте на хлеб. Затем добавьте лист салата, сверху положите бекон и яйцо. Закройте сэндвич вторым ломтиком хлеба и слегка прижмите его.

Такой завтрак готовится всего за 10 минут, а сочетание вкусов понравится как любителям традиционных блюд, так и тем, кто хочет попробовать что-то новое. Кроме того, это блюдо можно легко адаптировать, добавив к нему любимые специи или заменив бекон на вегетарианскую альтернативу.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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