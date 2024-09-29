Психолог рассказала, как долго можно помогать детям с домашним заданием

Психолог рассказала, как долго можно помогать детям с домашним заданием
Фото: unsplash.com
Процесс совместной подготовки сильно сказывается на отношениях в семье

Родители должны активно принимать участие в дошкольных занятиях ребенка, постепенно органичивая свой вклад к четвертому классу, утверждает психолог Дарья Дугенцова. Лучше всего этот процесс разделять на несколько этапов, когда школьник сам пытается решить задания, а когда с участием мамы или папы.

В дальнейшем, говорит специалист, помощь нужна только в том случае, если ребенок действительно не может самостоятельно справиться домашней работой. Однако порой он просто хочет внимания, и тогда лучше просто отложить уроки в сторону и немного заняться чем-то совместным.

"Самое главное, что уроки у нас влияют на детско-родительские отношения очень сильно. К сожалению, многие родители нацелены на оценки. Это плохо влияет и на ребенка и плохо сказывается в будущем на ваших отношениях с ним", – говорит психолог.

Она отметила, что после четвертого класса родителям только остается пожинать плоды совместного обучения и смотреть, насколько ребенок умеет справляться с трудностями самостоятельно.

Источник: Life

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