Психолог рассказала, как долго можно помогать детям с домашним заданием

Процесс совместной подготовки сильно сказывается на отношениях в семье

Родители должны активно принимать участие в дошкольных занятиях ребенка, постепенно органичивая свой вклад к четвертому классу, утверждает психолог Дарья Дугенцова. Лучше всего этот процесс разделять на несколько этапов, когда школьник сам пытается решить задания, а когда с участием мамы или папы.

В дальнейшем, говорит специалист, помощь нужна только в том случае, если ребенок действительно не может самостоятельно справиться домашней работой. Однако порой он просто хочет внимания, и тогда лучше просто отложить уроки в сторону и немного заняться чем-то совместным.

"Самое главное, что уроки у нас влияют на детско-родительские отношения очень сильно. К сожалению, многие родители нацелены на оценки. Это плохо влияет и на ребенка и плохо сказывается в будущем на ваших отношениях с ним", – говорит психолог.

Она отметила, что после четвертого класса родителям только остается пожинать плоды совместного обучения и смотреть, насколько ребенок умеет справляться с трудностями самостоятельно.